Корреспондент «Оки-инфо» Юлия Калугина - о растущей аварийности на дорогах

Сесть за баранку сегодня рвутся чуть ли не с пелёнок. Каждый уважающий себя совершеннолетний сразу после празднования своего 18-го дня рождения обязан бежать в автошколу, чтобы получить заветную бумажку под названием «права». Спора нет: без машины сейчас как без рук. Удобно же: сел и поехал, куда душа попросит. Дело-то в другом! За рулём авто сегодня всё больше оказывается ни женщин, ни мужчин, а, простите за грубость, дураков. Идти на обгон через двойную сплошную - запросто! Сесть за баранку, когда в тебе бурлит парочка, а то и больше, бутылок пива - что я, не герой что ли? Такое ощущение, что у доброй половины водителей сейчас только один девиз: «Да летите вы все вверх тормашками!»

Сама я машину не вожу, давно отказалась от этой безумной затеи… На пассажирском-то сидении страшно. Недавно с сестрой в такую передрягу попали… По дороге из Серпухова в Обнинск очередной невменяемый водитель на встречной полосе решил по-быстрому обогнать авто, которое ему мешалось. Дело было на повороте… Когда нам на встречу неслась иномарка на скорости далеко за 120, у меня вся жизнь перед глазами пролетела… Не знаю, как сестре удалось так быстро среагировать. Она дала резко по тормозам. Тот успел вклиниться между нами и машиной, которую обгонял. Хорошо, что ещё сзади нас никого не было, а то в зад нашу машинку хорошо бы «поцеловали». Правда, я безумно рада, что всё обошлось без «поцелуев».

Далеко за примерами ходить и не приходится. От ужасающего ДТП, произошедшего в минувшее воскресение, 11 декабря, в котором погибли два пешехода, до сих пор мурашки по коже бегают. Пьяная женщина за рулём, обгон через сплошную, да ещё и сама - сотрудница полиции. Что тут сказать? Никак люди не поймут, что все правила дорожного движения написаны чьей-то кровью.

Я, наверное, никогда не смогу ответить на вопрос, что заставляет людей так безбашенно вести себя за рулём… Жить не хочется? Так другие-то тут причём?

Но нельзя в авариях с участием пешеходов винить только водителей. Очень часто рискуют оказаться на капоте авто и сами двуногие. Одну печальную картину приходится наблюдать каждый день: товарищ в капюшоне, в наушниках, иногда ещё и с гаджетом в руках, шурует через проезжую часть, как по тротуару. Наверное, думает: «Не трамвай, объедет».

К слову хочется вспомнить и участившиеся жалобы водителей на пешеходные переходы-невидимки. Где-то «зебра» уже давно превратилась в обычную чёрную лошадку: белых полос и след простыл. В тёмное время суток заметить пешеходный переход вообще порой невозможно, особенно если дорога плохо освещена. Многие водители спрашивают: «Почему у нас в Серпухове нельзя сделать специальные конструкции над «зебрами» с огнями, это уже давно практикуется в других местах?» Может, это слишком дорого? Не знаю…

К сожалению, это далеко не все причины растущей аварийности. Сложно упустить из виду и тот момент, что дорожная сеть, например, в нашей округе отстала от реальной ситуации лет так на 30. Машин с каждым годом всё больше, а новые дороги не строятся. Вот и кишат железяки на колёсах на наших проезжих частях, как селёдки в банке. Где тут разъехаться?

Решение таких глобальных вопросов - не в моей компетенции. Да и не только во власти тех, кто заботится о нашей безопасности на дорогах. Наверное, нам с вами самим всё же стоит хорошенько призадуматься над конкретными цифрами. Ведь за этот год аварии унесли жизни более 10 тысяч наших соотечественников. Ещё более 100 тысяч пострадавших. Неужели из-за чьей-то халатности и беспечности должны умирать люди?

19 декабря 2016