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Жариков придумал сани
Житель Серпуховского района Вадим Жариков придумал и собрал аэросани. По словам изобретателя, конструкция состоит из всего нескольких деталей.
Испытанные на юге Подмосковья сани по льду или снегу разгоняются до 35 километров в час, сообщает московский телеканал «360 градусов». Аппаратом из саней, бензинового мотора и пропеллера можно управлять специальным рычагом. Разумеется, автор проекта продумал и систему экстренной остановки.
19 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
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ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
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