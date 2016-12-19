Серпуховские военные оказались смешнее

Команда «Стратеги» из серпуховской военной академии одержала победу в КВН

Финал открытой Серпуховской лиги КВН прошёл в минувшее воскресение в ДК «Россия». За победу боролись пять лучших команд сезона: «Ириска» (МАИ, Серпухов), «Алабама» (МИРЭА-МГУПИ, Серпухов), «Сборная идиотов имени Ф.М. Достоевского» (Чехов), «Сердце Столицы» (Сборная МГУДТ, Москва) и «Стратеги» (ФВА РВСН им. Петра Великого, Серпухов).

По результатам четырёх конкурсов: приветствие, триатлон, видео-конкурс и музыкальный фристайл, - лучшей стала команда военных из серпуховского филиала военной академии.

На нешуточную борьбу за звание самых весёлых и находчивых пришли поглазеть около 750 человек.

19 декабря 2016