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Серпуховские военные оказались смешнее
Команда «Стратеги» из серпуховской военной академии одержала победу в КВН
Финал открытой Серпуховской лиги КВН прошёл в минувшее воскресение в ДК «Россия». За победу боролись пять лучших команд сезона: «Ириска» (МАИ, Серпухов), «Алабама» (МИРЭА-МГУПИ, Серпухов), «Сборная идиотов имени Ф.М. Достоевского» (Чехов), «Сердце Столицы» (Сборная МГУДТ, Москва) и «Стратеги» (ФВА РВСН им. Петра Великого, Серпухов).
По результатам четырёх конкурсов: приветствие, триатлон, видео-конкурс и музыкальный фристайл, - лучшей стала команда военных из серпуховского филиала военной академии.
На нешуточную борьбу за звание самых весёлых и находчивых пришли поглазеть около 750 человек.
19 декабря 2016
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