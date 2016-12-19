Пьяная полицейская и жвачка с наркотиком

Топ-5 событий прошедшей недели Серпуховского региона

В рубрике «Выбор читателей» представляем вашему вниманию хит-парад - пять самых горячих новостей прошедшей недели, которые вы случайно могли не заметить. Навёрстывайте упущенное, без этих новостей вы выпадете из жизни южного Подмосковья.

Номер пять

Сбитые на 2-й Московской были обречены?

Наш очередной рейтинг открывается материалом о том, что в смерти супружеской пары, попавшей под колёса автомобиля, под управлением пьяной сотрудницы полиции, отчасти виновата и мэрия Серпухова. На улице, где произошло ужасное ДТП не было тротуаров. Последний раз 2-ю Московскую улицу ремонтировали в 2015 году, аккурат к приезду патриарха Кирилла в Высоцкий монастырь. Но тротуары заасфальтировали лишь до того места, где кортеж поворачивает в сторону обители…

Номер четыре

В крови полицейской обнаружено 0,59 ‰ алкоголя

Следующая новость опять связана с подробностями страшной аварии. Выяснилось, что сотрудница полиции был пьяна. По данным медосвидетельствования, в крови дамы содержалось 0,59 промилле алкоголя.

Номер три

«Облигация» из Слободы

Наш рейтинг открывается материалом о том, что мошенница, обманувшая десятки людей, безнаказанно разгуливает по улицам Серпухова. В редакцию «Оки-ифно» обратился Руслан Толстяков - директор ООО «Пожарная безопасность и коммуникации». Он поведал нам свою историю о том, как девушка развела его на якобы лечение её больной свекрови.

Номер два

Жвачка с наркотиком

Ученик школы №1 из города Протвино был доставлен в больницу с признаками передозировки наркотическим веществом. Сейчас жизнь ребёнка находимся вне опасности. Как выяснилось, прямо на улице мальчик приобрёл у неизвестного жевательную резинку, внутри угощения находился спайс (синтетический каннабиоид)…

Номер один

Сотрудница полиции, сбившая насмерть двоих пешеходов, была пьяна

Самое больше количество просмотров на прошедшей неделе принадлежит новости, вызвавшей огромный социальный резонанс не только в Серпухове, но и по всей России.

Сотрудница МУ МВД России «Серпуховское», сбившая ночью 11 декабря насмерть двух пешеходов на 2-й Московской улице, задержана в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса России.

По информации Главного управления МВД России по Московской области, 31-летняя лейтенант Анастасия Булгакова была пьяна.

19 декабря 2016