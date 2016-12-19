Кровавая помощь

Серпуховская станция переливания крови приглашает присоединиться к донорской акции «Суббота донора», в ходе которой любой желающий в выходной, 24 декабря, сможет поделиться своей кровью с теми, кто в ней нуждается.

Забор крови будет проходить по адресу: Серпухов, ул.Комсомольская дом 4 с 8 до 12 часов.

Каждому донору предоставляется 2 дня отдыха и денежная компенсация в размере 610 рублей.

Не забудьте взять с собой паспорт.

Телефон для справок: 75-34-04

19 декабря 2016