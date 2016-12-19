В начало
Социальные комментарии Cackle
Кровавая помощь
Серпуховская станция переливания крови приглашает присоединиться к донорской акции «Суббота донора», в ходе которой любой желающий в выходной, 24 декабря, сможет поделиться своей кровью с теми, кто в ней нуждается.
Забор крови будет проходить по адресу: Серпухов, ул.Комсомольская дом 4 с 8 до 12 часов.
Каждому донору предоставляется 2 дня отдыха и денежная компенсация в размере 610 рублей.
Не забудьте взять с собой паспорт.
Телефон для справок: 75-34-04
19 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).