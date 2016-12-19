Замам подмосковных глав засветила заграница

Открывшийся в нынешнем году Одинцовский филиал МГИМО послужит региону в качестве тестовой площадки. Названа она -  «Планирование кадровой стратегии в ЖКХ Подмосковья». Это учебные курсы современного формата. Как заявил министр ЖКХ области Евгений Хромушин, предназначены они для заместителей глав муниципальных образований.

 «Многие специалисты в сфере ЖКХ, к сожалению, до сих пор действуют безграмотно. Надо познавать современные схемы управления этой сферой в учебном процессе, а не в текущем, когда на объекты приходят проверяющие организации. Учебные курсы в этом помогут. Их результатом станет тестирование замов глав муниципальных образований, отвечающих за ЖКХ. Как они сдадут экзамен, такие и будут результаты их дальнейшей работы.  Наши приоритеты в ЖКХ, на которых стоит сосредоточить особое внимание, - максимальное вовлечение общественности в работу по благоустройству и внедрение электронных услуг по технологическому присоединению к энергоресурсам», -  уточнил министр.

В региональном правительстве, в свою очередь, пообещали, что наиболее успешно прошедшие обучение чиновники получат возможность пройти дополнительную стажировку за границей.

 

19 декабря 2016



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