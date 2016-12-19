12 грамм наркоты

Серпуховские полицейские поймали мужчину с пакетиком амфетамина


Стражи правопорядка проводили в Серпухове операцию «Контрольная закупка» в минувшую пятницу, 17 декабря, около половины шестого ими 

был задержан мужчина, 1988 года рождения, на улице Авангардной. У него изъяли 12 грамм амфетамина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

 

19 декабря 2016



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