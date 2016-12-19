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12 грамм наркоты
Серпуховские полицейские поймали мужчину с пакетиком амфетамина
Стражи правопорядка проводили в Серпухове операцию «Контрольная закупка» в минувшую пятницу, 17 декабря, около половины шестого ими
был задержан мужчина, 1988 года рождения, на улице Авангардной. У него изъяли 12 грамм амфетамина.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
19 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
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