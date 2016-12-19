Пырнула приятельницу

Женщина ранила подругу ножом в живот во время ссоры

Как сообщает пресс-служба сепуховской полиции, 17 декабря в садовом товариществе у деревни Пирогово (Липицкое поселение), разыгралась драма. В одном из домов две дамы решили провести выходной в компании с горячительными напитками. В ходе посиделок между дачницами возникла ссора, переросшая в драку. В итоге, 45 летная жительница Серпуховского района схватилась за нож и нанесла приятельнице удар в область живота.

Серпуховичка (1977 года рождения) с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости бригадой скорой помощи была доставлена в больницу имени Семашко.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

19 декабря 2016