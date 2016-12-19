Пырнула приятельницу
Женщина ранила подругу ножом в живот во время ссоры
Как сообщает пресс-служба сепуховской полиции, 17 декабря в садовом товариществе у деревни Пирогово (Липицкое поселение), разыгралась драма. В одном из домов две дамы решили провести выходной в компании с горячительными напитками. В ходе посиделок между дачницами возникла ссора, переросшая в драку. В итоге, 45 летная жительница Серпуховского района схватилась за нож и нанесла приятельнице удар в область живота.
Серпуховичка (1977 года рождения) с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости бригадой скорой помощи была доставлена в больницу имени Семашко.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
19 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).