Зловонный дым подбирается к Серпухову
На полигоне ТБО «Съяново» загорелся мусор
Сильный смог в настоящее время наблюдается к северу от Серпухова. Плотный дым от горящего мусора осел в окрестностях загоревшегося полигона ТБО «Съяново». Жители Васильевского, Судимли и Съянова уже сообщили в редакцию о зловонии, которое сейчас остро ощущается в этих населённых пунктах.
Как выяснил корреспондент «Ока-инфо», из-за высокой влажности дым не поднимается вверх, а расползается по низу и движется не только к северу, но и на юг, в сторону Серпухова. На повороте со Старосимферопольского шоссе на «бетонку» практически не видно светофора. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, ворота на полигон закрыты, пожарных машин здесь также нет.
Таким образом, история с закрытием свалки приобретает новый поворот (напомним, министр экологии Московской области Александр Коган на прошлой неделе сообщил о прекращении работы этого полигона ТБО). Горящий мусор, усугубляющий и без того тяжёлую экологическую обстановку вокруг свалки. Пожар еще раз напоминает, что о полном закрытии свалки можно будет говорить лишь после её рекультивации, кстати, предусмотренной законом.
19 декабря 2016
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