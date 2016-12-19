Победный выезд пущинских спортсменов
Команда «BioZONe» заняла первое место на прошедшем в Липецке втором этапе зальной микстовой лиги по алтимат фрисби
Зальный сезон в спортивной дисциплине алтимат фрисби (флаинг диск) набирает обороты. В прошедший уикенд Липецк принял на своих площадках второй этап зальной микстовой лиги. В соревнованиях приняли участие десять команд из Москвы, Белгорода, Липецка, Серпухова, Пущина, Смоленска и Фрязина. Пущинский «BioZONe» провёл турнир без поражений. Выйдя из группы с первого места, команда столкнулась с москвичами - командой «Fresh». В плотной скоростной игре пущинцы одержали вверх и вышли в финал на команду «Белки» из Белгорода.
По ходу турнира командам пришлось встретится второй раз. На групповом этапе белгородцы уступили пущинцам со счётом 7:10. Несмотря на сильное желание «Белок» взять реванш в финале, сделать это им не удалось. Матч завершился со счётом 11:15 в пользу «BioZONe»
По итогам турнира самой полезной среди девушек была признана Юлия Нанаева, игрок «BioZONe» и юношеской женской сборной России по алтимату. MVP турнира рассказала о своих впечатлениях игры в Липецке:
- В атаке у меня получилось на много больше, чем думала. В прошлых сезонах я всегда играла хендлером (позиция разводящего, как в баскетболе), но в здесь больше пользы принесла при завершении атаки, нежели в её организации.
- Какая игра была для тебя самой сложной?
- Самый тяжелый матч был с «Вышкой» (г. Москва). Играя в атаке пришлось очень потрудиться, чтобы открыться от опекающего меня мальчика.
- А есть у тебя какие-нибудь приметы?
- Есть конечно! Но раскрывать я их не буду чтобы работали, расскажу об одной забавной привычке. Уже который турнир бегаю с деньгами в кармане шорт, видимо забываю их выложить. Может они принесли мне удачу и четвёртое MVP в карьере игрока.
P.S.: Команда «BioZONe» выступает при поддержке МБУК «ДКМ» г Пущино
P.P.S.: Серпуховская команда «Смельчаки» заняла девятое место, что являтся пока лучшим результатом образовавшего в этом году алтимат-клуба.
19 декабря 2016
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