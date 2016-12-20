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Ищи объезд!
По техническим причинам, 20 декабря, движение по улице Карла Маркса от пересечения с улицей Ленинского Комсомола до перекрёстка с улицей Чернышевского будет ограничено. Дорога будет перекрыта в период с 8.00 до 16.00 и с 17.00 до 24.00. Во избежании непредвиденных обстоятельств рекомендуем заранее продумывать маршрут и искать пути объезда.
20 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
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