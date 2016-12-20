Коммерции учили учёных

Министерство инвестиций и инноваций Московской области организовало специальную обучающую программу в кластере «Пущино». Её целью была подготовка специалистов малых инновационных предприятий к работе с инвесторами. Желающих принять в ней участие набралось 40 человек.

Как сказано в пресс-релизе «Основными темами образовательной программы стали: управление инновационными проектами и коммерциализация технологий - наиболее актуальные вопросы, стоящие сейчас перед наукоёмкими стартапами. Семинары были организованы по инициативе Корпорации развития Московской области в рамках масштабной программы по развитию инновационных кластеров Подмосковья».

В свою очередь министр Денис Буцаев подчеркнул важность данного мероприятия, заметив, что подготовка кадров для инновационной экономики Московской области является одной из приоритетных задач.

Из релиза также известно, что сразу несколько докладов были связаны с поиском финансирования и привлечением средств частных инвесторов. Генеральный директор управляющей компании «Биопроцесс Кэпитал Партнерс» Владимир Тезов выступил с сообщением «Принципы работы и практики венчурного фонда в биотехе/фарме» и рассказал, по каким критериям фонды венчурных инвестиций отбирают проекты.

На тему «Как привлечь деньги в промышленный биотех-проект на примере собственного опыта» выступила генеральный директор ООО «НаноСерв» Елена Левина.

Особый интерес был к мастер-классу именитого эксперта Филиппа Жеффруа. Он специализируется на оценке региональных инновационных структур: инкубаторов, техноплатформ, технопарков и кластеров с целью увеличения эффективности их работы.

В качестве спикеров выступили также частные инвесторы, представители венчурных фондов, опытные практики в сфере инновационного бизнеса.

20 декабря 2016