Пущинцы сдали кровь

Вчера в пущинском Дворце спорта «Ока» прошла IV общегородская донорская акция, во время которой более 30 человек сдали кровь. Общий её объём составил 14,4 литра.

Заранее пущинцам напомнили, что стать донором может каждый человек, достигший 18 лет, без медицинских противопоказаний. Накануне необходимо было отказаться от приема острой и жирной пищи, алкоголя и лекарств. С донорами работали врачи Московского областного центра переливания крови.

Донорская акция в Пущине была поддержана Фондом «Подари жизнь» и Национальным фондом развития здравоохранения.

Всех, кто решил стать донором, до и после забора крови угощали чаем и сладостями.

20 декабря 2016