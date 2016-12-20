А снег идёт…

По указанию подмосковного губернатора, главное управление Госадмтехнадзора держит на контроле качество проводимой в регионе зимней уборки.

На этой неделе инспекторы проводят рейды по проверке соблюдения установленных законом норм и правил уборки территорий муниципальных образований от снега и наледей.

- В ходе уже проведённых мероприятий в Подмосковье инспекторами проверено 1348 различных объектов и выявлено 692 правонарушения в проведении зимней уборки. Из них, инспекторы зафиксировали 597 нарушений ненадлежащей уборки от снега и наледи территории, а 95 нарушений касались несвоевременной уборки кровель нежилых зданий и сооружений, - рассказала Татьяна Витушева, главный государственный административно-технический инспектор Московской области.

По данным инспекторов, на юге Подмосковья подобных проблем нет, однако, походив по Серпухову, можно убедиться в обратном. Многие пешеходные зоны завалены кашеобразным снегом, который не убирается. В основном это относится к окраинам города.

20 декабря 2016