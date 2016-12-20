В Подмосковье продолжают бороться с сосульками

Госжилинспекция две недели назад объявила о начале акции «ЛенидниковыйПериодМО». Флешмоб по поиску и ликвидации нависших с крыш сосулек проводится в области не первый год. Суть акции заключается в том, чтобы жители региона фотографировали и выкладывали в свои аккаунты или на страницу ГЖИ в социальных сетях опасные снежные наросты и сосульки. Фотографии следует пометить тегом #ЛедниковыйПериодМО2017, а также необходимо указать адрес, где сделано фото. Акция действует в Instagram, ВКонтакте, Facebook и Twitter.

На основе обращений граждан могут быть заведены административные дела и применены санкции в виде штрафов к халатным управляющим компаниям.

20 декабря 2016