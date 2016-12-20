Что делать если пришли двойные платёжки?

Как не попасть на удочку мошенников


Факты получения абонентами «МосОблЕИРЦ» двойных квитанций за оплату ЖКХ зафиксированы недавно в нескольких муниципалитетах Московской области. С такой проблемой столкнулись также и в  городе Пущино. Чтобы не стать жертвами недобросовестных коммунальщиков, следуйте пошаговой инструкции. 

1. Обратитесь за разъяснениями в администрацию, где есть реестры управляющих компаний. 

2. Стоит позвонить в ресурсоснабжающую организацию, с которой легитимная управляющая компания заключает договор . В ресурсоснабжающей организации смогут пояснить, кто имеет право выставлять вам счета. 

Если вам не смогли помочь , смело звоните в Государственную жилищную инспекцию Московской области или прокуратуру. За этими надзорными органами закреплена обязанность по контролю за управляющими компаниями. Главное разобраться до оплаты счета!

 

20 декабря 2016



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