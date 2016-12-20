Знай, что везёшь

В целях профилактики ДТП при перевозке опасных грузов, до 23 декабря в Московской области будет проводиться оперативно-профилактический рейд «Опасный груз». В рамках мероприятия будет осуществляться проверка транспортных средств, задействованных в сфере перевозок грузов. Особое внимание будет уделено состоянию транспорта и дополнительного оборудования на соответствие требованиям Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов. Так же инспекторов будут интересовать наличие полного пакета документации, предусмотренного правилами дорожного движения.

20 декабря 2016