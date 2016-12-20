Министерства слили…
… а у губернатора появился новый зампред
В Московской области объединяют министерство финансов, которое возглавляла Ирина Смирнова и министерство экономики, руководимое Антоном Котяковым. Такое решение принял губернатор Андрей Воробьёв.
«У нас происходит слияние министерства экономики и министерства финансов. Возглавлять ведомство будет Котяков Антон Олегович», - сказал в ходе заседания регионального правительства Воробьёв.
Бывший министр экономики Подмосковья Ирина Смирнова теперь становится заместителем правительства Московской области и будет курировать финансово-экономический блок.
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, «объединение министерств укрепит финансовый блок Подмосковья, позволит осуществлять все необходимые преобразования в рамках экономической политики региона максимально слаженно, комплексно и оперативно».
Антон Котяков родился в Самаре (Куйбышеве) 15 августа 1980 года. С 2002 по 2012 годы занимал различные руководящие должности в департаменте управления финансами администрации Самарской области, министерстве управления финансами Самарской области. С 25 марта 2014 назначен министром финансов Московской области.
Ирина Смирнова родом из Сумгаитского района Азербайджана. Трудовую деятельность начала с 1989 года. До 2012 годы занимала руководящие должности в правительстве Москвы. В 2012 возглавила министерство экономики Подмосковья.
20 декабря 2016
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