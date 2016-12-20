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Социальные комментарии Cackle
Начинается продажа ёлок
С сегодняшнего дня в Серпухове открываются ёлочные базары. Они будут работать вплоть до Нового года.
Колючие деревья в городе можно будет приобрести по восьми адресам:
ул. Ворошилова, около д. 123
2. ул. Ворошилова, около д. 134
3. ул. Ворошилова, около д. 136
4. ул. Глазовская, около д. 2
5. ул. Комсомольская, около д. 2/9
6. ул. Красный текстильщик, около д. 19
7. Московское шоссе, около д. 55
8. ул. Чернышевского, около д. 29-г
21 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
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