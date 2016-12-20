Начинается продажа ёлок

С сегодняшнего дня в Серпухове открываются ёлочные базары. Они будут работать вплоть до Нового года.

Колючие деревья в городе можно будет приобрести по восьми адресам:

ул. Ворошилова, около д. 123

2. ул. Ворошилова, около д. 134

3. ул. Ворошилова, около д. 136

4. ул. Глазовская, около д. 2

5. ул. Комсомольская, около д. 2/9

6. ул. Красный текстильщик, около д. 19

7. Московское шоссе, около д. 55

8. ул. Чернышевского, около д. 29-г

21 декабря 2016