В праздники с автобусами будет напряжёнка

С 1 по 7 января автоколонна №1790 сокращает количество рейсов на 26 маршрутах.


В Серпуховском районе меньше всего автобусов подадут в сторону Арнеева, Новинок-Бегичева, Ланьшина, Гавшина, Каргашина, Волкова, Глазова, Райсемёновского, Оболенска, Судимли, Курилова и  Пролетарского.

Также ограничения коснутся межрегиональных рейсов - до Кремёнок и Заокского и  московских рейсов связывающих столицу с городами Пущино, Протвино, Кремёнки и Серпухов. 

Приобретайте билеты заранее с помощью сервиса «Однакасса» или уточняйте информацию по автобусам по горячей линии 35-56-38.

 

20 декабря 2016



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