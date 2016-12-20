В праздники с автобусами будет напряжёнка

С 1 по 7 января автоколонна №1790 сокращает количество рейсов на 26 маршрутах.

В Серпуховском районе меньше всего автобусов подадут в сторону Арнеева, Новинок-Бегичева, Ланьшина, Гавшина, Каргашина, Волкова, Глазова, Райсемёновского, Оболенска, Судимли, Курилова и Пролетарского.

Также ограничения коснутся межрегиональных рейсов - до Кремёнок и Заокского и московских рейсов связывающих столицу с городами Пущино, Протвино, Кремёнки и Серпухов.

Приобретайте билеты заранее с помощью сервиса «Однакасса» или уточняйте информацию по автобусам по горячей линии 35-56-38.

20 декабря 2016