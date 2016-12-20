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В праздники с автобусами будет напряжёнка
С 1 по 7 января автоколонна №1790 сокращает количество рейсов на 26 маршрутах.
В Серпуховском районе меньше всего автобусов подадут в сторону Арнеева, Новинок-Бегичева, Ланьшина, Гавшина, Каргашина, Волкова, Глазова, Райсемёновского, Оболенска, Судимли, Курилова и Пролетарского.
Также ограничения коснутся межрегиональных рейсов - до Кремёнок и Заокского и московских рейсов связывающих столицу с городами Пущино, Протвино, Кремёнки и Серпухов.
Приобретайте билеты заранее с помощью сервиса «Однакасса» или уточняйте информацию по автобусам по горячей линии 35-56-38.
20 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
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