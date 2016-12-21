Выплату в 5000 рублей растянут на весь январь

Стало известно, что единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей часть российских пенсионеров получит из-за нехватки средств не вместе с пенсией, как предполагалось ранее, а в первые десять дней после новогодних праздников.

По словам главы Пенсионного Фонда России (ПФР) Антона Дроздова, выплаты 5000 рублей необходимо завершить до 28 января 2017 года. Об этом шла речь на расширенном заседании правления ПФР, где Дроздов дал поручение провести работу с гражданами и с Почтой России, чтобы не допустить паники и напряжения по этому поводу.

Напоминаем, что пять тысяч - это единовременная выплата, а не сумма повышения пенсии. И получат её все, кому положена пенсия из ПФР - то есть и работающие пенсионеры, и неработающие, и военные.

Как уточняют в ПФР, денежную выплату получат пожилые люди, постоянно проживающие в России и являющиеся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. А это значит, что она не положена российским пенсионерам, проживающим в Приднестровье, Белоруссии и других странах. Ещё важно помнить, когда в 2017 году будут в очередной раз индексировать пенсии, эта сумма учитываться не будет.

Выплату проведут пенсионные фонды на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому специально обращаться в ПФР или подавать заявление на получение денег не потребуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

И если кто-то эти деньги в течение января не получит (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но человек отсутствовал), выплату произведут повторно - в следующем месяце.

Напомним, реальная инфляция в прошлом году составила 12,9%, соответственно, с 1 февраля пенсии должны были проиндексировать на такой процент. Но из-за сложной экономической ситуации, её повысили на четыре процента с купюрой: если экономические итоги первого полугодия позволят, то в августе пенсию повысят повторно - на «недостающие» почти девять процентов или в среднем - на тысячу рублей. Найти деньги на второе повышение пенсий оказалось сложно. А сделать единовременную доплату в январе - бюджету по карману.

21 декабря 2016