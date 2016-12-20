Дюков подарил бюст

Русский музей получил в дар изваяние Петра I работы серпуховского скульптора Ильи Дюкова

Церемония передачи произведения состоялась 16 декабря в Михайловском замке. На торжественном мероприятии присутствовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Бронзовый бюст датируется 2013 годом. Размеры изваяния: 120 - 92 - 46 сантиметров, общая масса 180 кг. Как и большинство работ Ильи, бюст носит монументальный характер.

Редакция газеты «Ока-инфо» связалась со скульптором:

-Пётр был интересен мне как личность. В истории России он знаковая и очень интересная фигура. Не просто так его называют Великим. Я лепил его, что называется «для себя». Работа заняла не так много времени, но шла она с большими перерывами.

Этот бюст, кстати, в своё время был представлен на моей персональной выставке в Серпухове. Потом его экспонировали в представительстве Санкт-Петербурга в Москве, там-то он и приглянулся губернатору Георгию Полтавченко. Так и возникла мысль подарить скульптуру сокровищнице русского искусства - Русскому музею.

В комплекс музея входит Михайловский замок, там экспонируется собрание скульптуры. Директор музейного комплекса Владимир Гусев, настаивает на том, чтобы Петра поставили возле входа, рядом с памятником работы Растрелли. Для меня, как скульптора это огромная честь - выставляться вместе с гениями. Оказаться в собрании Русского музея при жизни - это мечта любого художника.

Это важно для меня и как серпуховича, без лишней скромности скажу, что люблю Серпухов. Любое событие связанное с городом я ассоциирую с собой, а любое событие связанное со мной так или иначе связано с городом, - подытожил Илья.

20 декабря 2016