Риелтор - весёлая профессия

Каждый год в третью субботу декабря в России отмечается достаточно молодой праздник - День риелтора. Установлен он в 1996 году по инициативе Московской профессиональной гильдии, чтобы отметить вклад риелторов в формирование цивилизованного рынка недвижимости. Праздник - дело веселое, и накануне такого дня сотрудники самого крупного агентства на юге Подмосковья, компании «Мир недвижимости», решили поделиться забавными случаями из своей работы, приметами, казусами и прочими интересными вещами.

«Вы мне по баннеру звоните? - Нет, по телефону»

Такой диалог произошел между одним из наших риелторов и потенциальным клиентом. Девушка только повесила баннер с номером своего телефона на балкон квартиры в многоэтажке в Ивановских двориках. Вышла на улицу, и вдруг - звонок. «Вы продаете квартиру на 12-м этаже?» - спрашивает парень на другом конце и называет номер дома, где висит баннер. - Да, - говорит риелтор. - А вы мне по баннеру звоните? И парень испуганно отвечает: - Нет, по телефону.

«Нехорошая квартира»

Бывают квартиры с сюрпризами, причем, не всегда приятными. Не с такими, конечно, как знаменитая «нехорошая квартира» в романе мистика - Булгакова, но тоже достойными пера. Представьте, квартирка в Рабочем переулке - ремонтик типа косметический, дверка тоже на ладан дышит. Риелтор приводит туда клиентов на показ, они входят, закрывают дверь, а когда собираются выйти, дверь не открывается, заклинило. А клиенты перед этим говорили, что, мол, всё ничего, но плохо, что 1-й этаж. И вот после долгих попыток уйти, настал момент, когда все поняли, что 1-й этаж – это классно. Потому что вылезали через окно всей толпой, на радость обалдевшим прохожим.

Не прошло и недели, как ту же квартиру решили посмотреть москвичи. Надо отметить, что в «апартаментах» была еще одна деталь, требующая ремарки. Это, извините, унитаз. И хозяева его просто поставили туда, где он и должен быть, только пока не подключили. И вот клиентка после дальней дороги, прежде, чем перейти к осмотру, интересуется, где здесь туалет. Риелтор, разумеется, показывает, думая, что осмотр, собственно, начался. Но дама заходит в «тайную» комнату и, о ужас, закрывается! О чем она подумала, когда к ней в дверь стал ломиться мужик-риелтор с криком «Нет! Не надо!», история умалчивает.

«Может, тебе еще ключ от квартиры дать, где деньги лежат?»

Ключ от квартиры для риелтора - это нечто магическое, даже можно сказать, ритуальное. Без ключа риелтору никак нельзя. И если с кем-то другим излюбленную фразу ОстапаБендера можно употреблять с каким угодно сарказмом и юмором, то для риелтора ключ – это мега серьезно. И вот с этими-то самыми ключами от чужих, как правило, квартир и случаются у риелторов разные казусы.

Один риелтор дает другому ключи от квартиры, чтобы тот ее показал клиенту. Показ прошел, и агент пытается замкнуть квартиру, но у него не получается. Он звонит коллеге, тот вспоминает, что хозяева предупреждали о заедающем замке. Целый час у двух агентов длятся телефонные переговоры - что делать, как быть и т.д. Менять замок поздно, уже глубокий вечер. Оставить дверь незапертой недопустимо – в квартире чужие вещи и беззащитная водяная черепашка. Спустя пару часов мучений дверь удается чем-то подпереть. Наутро риелтор отдает ключи от злополучной двери коллеге - кладет на капот машины связку и уходит. И тут хозяин ключей видит, что на связке вместо красного ярлычка – синий. Это вообще не те ключи. Занавес.

Выход есть всегда. Главное - не ошибиться дверью

С одной нашей сотрудницей случилась такая история на заре риелторской карьеры. Они с агентом - напарницей взяли ключи у коллеги из другого агентства, чтобы показать своему клиенту квартиру на 1-м этаже под офис. Естественно, раньше эту квартиру никогда не видели, просто поехали по указанному адресу. Нашли, как им казалось, ту самую дверь и стали тыкать туда ключи, одни, вторые, третьи - у риелторов, как мы уже знаем, ключей всегда много. И вдруг в один прекрасный момент дверь резко открывается и оттуда выходит пьяный заросший щетиной мужик и начинает орать благим матом, в полной уверенности, что в квартиру пытались проникнуть взломщицы. Тут уж было не до показа, бежали, лишь бы ноги унести.

«Репка» или риелтор всегда умеет договориться

Эта история произошла с самим руководителем агентства Павлом Степанченко в далеком 2007 году, когда он только начинал риелторскую деятельность. Заключив договор на продажу участка в деревне Калугино с неким Алексеем, он поехал вместе с хозяином посмотреть объект. Времени у обоих было мало, но, в надежде, что на быстрой Ниве Шевроле, которая была тогда у Павла Владимировича, домчатся туда и назад за пару часов, отправились в путь. Весело переговариваясь, ехали по проселочной дороге, пока путь не преградил огромный камень, объехать который можно было только через поле. Но, как только выехали на поле, отечественный внедорожник предательски замер, прочно застряв в непроходимой грязи. Все попытки вытолкнуть автомобиль самостоятельно, закончились грязной одеждой и пониманием того, что надо искать помощь. Решили идти за подмогой в деревню, и были безмерно рады, повстречав на пути УАЗик, называемый в народе «буханкой», который вез продукты в сельский магазин. Не сразу, но все же удалось уговорить водителя и экспедитора оказать помощь. Как только УАЗик съехал с дороги, чтобы взять застрявшую машину на буксировку, как и сам встал в вязкой трясине наглухо. Время шло. Экспедитор нервно посматривала на часы, представляя, как деревенские уже выстроились в очередь в ожидании свежего хлеба. Мужики в это время пытались поддомкратить, подкладывали под колеса хворост, но всё было безуспешно. Тогда компания друзей по несчастью отправилась за помощью в соседнийОболенск. Не успели отойти от места ЧП, как подарок свыше, навстречу едет ЗИЛ-130. Выслушав историю, водитель грузовика решил из солидарности прийти на помощь. Но как только он съехал с дороги, тут же застрял, рядом с уже увязшими в грязи автомобилями. Смеркалось. Мужики нервничали, девушка-экспедитор, которую ждали в сельском магазине, и вовсе чуть не плакала от безысходности. Обстановка накалялась, но выхода из сложившейся ситуации пока никто не видел. И вдруг, о чудо, откуда-то послышался звук приближающегося трактора. Вспомнив армейскую юность, Павел Владимирович, а он - бывший военный, бегом помчался навстречу спасительному звуку. Тракторист оказался нормальным парнем и сразу согласился поучаствовать в операции спасения. Пока тянули каждую машину, как сказочную репку, порвали не один трос, измарались как поросята, но все же чудо белорусского машиностроения спасло всю компанию. Вспоминая эту историю, Павел Степанченко рассказывает, что взял тогда телефоны у всех водителей и впоследствии отблагодарил каждого. И с тех пор всегда останавливается, если кому-то на дороге требуется помощь. А главное, как он считает, это умение договориться в любой ситуации, которым должен обладать каждый риелтор. Как показывает опыт, это умение помогает не только в работе, но и в любых житейских ситуациях.

«Никогда не разговаривайте с неизвестными»

Одна наша сотрудница с клиентами отправилась показывать квартиру, которую сама до этого еще не видела, ориентировалась по данному ей адресу. Позвонили в домофон, сказали, что пришли смотреть квартиру. Ответила бабулька-хозяйка, которая сразу же впустила гостей в дом. Обошли все комнаты, посмотрели санузел, кухню,обсудили с клиентами все интересующие их детали. Уже в коридоре на выходе риелтор задает клиентам обычный вопрос: «Ну, как? Вам понравилось?» Не успели те выразить свое мнение о квартире, как старушка вдруг спрашивает: «А вы все кто такие?» И тут выясняется, что квартиру она продавать не собирается, а «гости» просто-напросто перепутали литеру дома - на Чернышевской есть дома с одним номером, но под разными буквами. Вспоминая эту историю, риелтор до сих пор не может ответить на вопрос, зачем же бабулька впустила в дом целую толпу незнакомых людей и дала им возможность обойти и осмотреть все углы и закоулочки. То ли подумала, что это какая-нибудь комиссия по ЖКХ, то ли просто ей было скучно коротать дни, а тут такое развлечение.

Забавная путаница

Пару чудесных случаев, связанных с разной путаницей, рассказал наш риелтор Иван Александров. Один из них также связан с ошибкой в адресе. Но произошел он, когда Иван сам был в качестве покупателя, выбирая жилье для себя. Дело было в Протвино. Уставший забегавшийся риелтор ведет Ивана на показ. Звонит в дверь, говорит открывшей ее женщине: «Здравствуйте, мы пришли. Можно пройти?» А она с порога заявляет: «А зачем?» «Ну, как, вы же квартиру продаете», - говорит агент. И тут у нее округляются глаза, наливаются яростью, и она истерично кричит куда-то вглубь комнаты: «Саааш! Ты что без меня квартиру продаешь??» Как оказалось, риелтор перепутал квартиру. Слава Богу, успел вовремя объяснить, пока жена не успела приложить мужа скалкой.

А однажды Ивана и его коллегу Сергея Савельева вообще приняли не за риелторов, а за представителей важного ведомства. Как известно, риелторы в основном ходят с солидными портфелями, и вид имеют представительный. Именно в таком виде наша парочка агентов делала фотографии объекта и прилегающей к нему территории. А тут, откуда ни возьмись, стайка местных старушек налетела с расспросами - кто такие, что да как. И ребята, чтобы не заморачиваться, сказали, что они из администрации, смотрят, все ли здесь в порядке. И тут бабулек как прорвало, стали они наперебой выкладывать все, что на душе накипело, все жалобы и пожелания. Одна даже велела записать ее просьбу – чтобы непременно в их дом радио провели.

Услышь, чего хочет клиент

Один дедушка с завидной регулярностью ходил в центральный офис компании «Мир недвижимости», и каждый раз выяснялось, что он ничего не хочет ни купить, ни продать. Зато он со страстью рассказывал внимательным агентам о своих проблемах с ЖКХ. Эпопея длилась довольно долго, дед ходил в офис как на работу. А негласный устав риелторов нашей компании гласит, что клиент всегда прав и относиться к нему надо с заботой и вниманием. Но однажды один предприимчивый риелтор предложил дедуле решить его проблему и помог ему написать жалобу в вышестоящие инстанции. После этого дедушка испарился. Он получил то, что ему было в тот момент нужно. Не зря руководители компании всегда учат наших агентов: в первую очередь вы должны услышать клиента, понять, чего он действительно хочет, в чем нуждается. Да, в тот раз мы не совершили сделку, ничего не продали, зато помогли человеку с его проблемой. Так тоже бывает.

Риелторы - люди веселые, а клиенты - ещё веселей

Пришли двое агентов, парень с девушкой, в квартиру к собственнику, чтобы на балконе повесить баннер о продаже квартиры. И вдруг вспомнили, что веревку в машине забыли. Девушка отправилась к своему автомобилю, а парень остался в квартире. Возвращается, а ее коллега, надо сказать, парняга под два метра ростом, навзничь лежит на полу. Та в истерику, мол, что случилось? А хозяин квартиры невозмутимо отвечает, мол, ничего страшного, просто в обморок упал. Девчонка уже сама была на грани обморока от переживаний, но шутник вовремя признался, что он, оказывается, профессиональный массажист-мануальщик. Агент в разговоре пожаловался на боли в спине, ну, тот и вызвался оказать человеку помощь.

Две Веры и никакой надежды

Многих наших агентов знает в лицо полгорода, и клиенты даже, порой, стремятся попасть к какому-то полюбившемуся риелтору. Один из таких – Сергей Капинос, сражающий всех на повал своим обаянием. Как оказалось, взаимная любовь с клиентами у него началась с его первой попытки стать риелтором. Это была его первая в жизни сделка. Привел на показ покупательницу, ей квартира понравилась, и женщина решила ее купить. Кстати, и продавца, и покупательницу звали Вера. И тут между Верами возник спор. Вера-продавец стала предпринимать попытки избавиться от посредника и уговаривать Веру-покупательницу решить все между собой. Та не соглашалась. Покупательнице нужно было съездить домой за паспортом, договорились все встретиться у офиса. Но когда Сергей приехал на место, то увидел такую картину – к стоящей у крыльца покупательнице подбегает продавец и пытается оттащить ее за руку за угол. Покупательница видит агента, вырывается, бежит за ним и кричит: «Сережа, давай быстрей оформим мой аванс, я хочу, чтобы ты получил свою комиссию!» Они заходят в офис, а Вера, та, что продавец, ломится за ними. В тот момент Сергей сначала потерял всякую надежду получить заработанный гонорар, но покупательница сделала всё, как надо. Потом призналась, что агент ей очень понравился, как человек, и она хотела его отблагодарить. Ну, а Вера-продавец успела начудить еще и в банке, когда закладывали деньги в ячейку. Подозрительной особе показалось недостаточным того, что деньги проверены банком, поэтому она вскрыла вакуум и пересмотрела на свет каждую купюру.

Не все бабушки одинаково полезны

Беспрецедентный случай произошел с одним нашим агентом. Когда он дежурил в офисе, а у наших риелторов есть график дежурств, к нему обратилась старушка – божий одуванчик, лет восьмидесяти, и пригласила к себе домой посмотреть квартиру. Когда вошли в жилище, первое, что бросилось в глаза, огромная кровать, в народе такие называют «сексодром». Бабуся с порога заявила, что ей жарко и давай раздеваться, приговаривая, что я, мол, еще молодая, и вообще еще ого-го, и кровать у меня - что надо. Агент сразу заподозрил, что бабушка попалась не совсем здоровая, из разряда нимфоманок и, сославшись на срочные дела, стал ретироваться. Бабуля одевается, берет две свои огромные сумки, с которыми пришла, и выходит вслед за ним. У двери начинает нашептывать: «Дай-ка я тебе что-то на ушко скажу». Потом просит агента подержать сумки, и в тот момент, когда его руки от тяжести опускаются к полу, набрасывается на него с горячим страстным поцелуем. Как рассказал «пострадавший», бежал он от той квартиры, куда глаза глядят, оставив любвеобильную старушку наедине с ее мечтами.

И такое бывает…

На самом деле у нас еще много историй, с чем только не приходится сталкиваться в своей работе риелторам. Бывает, тратишь время и силы, и клиент вроде уже готов к покупке, но выходишь во двор, а тут навстречу «сердобольный» сосед. И давай заливать, мол, и дом у нас хороший, и квартиры уютные, правда, вот весной подвал так заливает, что там и крысы, и мыши…

Бывало и такое, что приходит агент на показ с клиентом, открывает дверь, а на пороге встречает полуобнаженная хозяйка, на заднем плане у которой лифчик на люстре болтается. Потом оказывается, что хозяйка от мужа решила гульнуть, забыв, что дала ключи риелтору. Шокированный покупатель потом спрашивает: «А у вас все показы такие?»

А бывает, что риелтор становится семейным психологом и, пока ездит с одной из половинок находящейся в стадии развода пары оформлять документы, выслушивает все подробности личных историй.

Бывает, что риелтор едет порыбачить в Астрахань летом, и по привычке клеит там объявление о покупке недвижимости. А осенью ему начинают звонить по этому объявлению в Серпухов.

Было и такое, что девушка долго не могла выйти замуж, а как только продала с помощью наших риелторов свою квартиру, вскоре отправилась в ЗАГС. Ее мама долго потом благодарила агентов, говоря, что у них легкая рука, и они помогли дочери обрести семью.

Как шутит наш опытный риелтор Ольга Григорьевна Бут, у хорошего риелтора всегда опухшее правое ухо, длинный язык и ноги стертые до колен. И в этом есть доля правды. Работа непростая, но интересная. А наши руководители, Павел и Галина Степанченко, уже серьезно говорят, что хороший риелтор должен, прежде всего, быть профессионалом, постоянно повышать свой уровень, и быть внимательным к клиенту, слушать его и слышать. И ребята стараются. Нам кажется, что под ставшим уже известным серпуховским брендом названием «Мир недвижимости» собрались именно хорошие риелторы, которые с любовью относятся и к своему делу, и ксвоим клиентам. Приходите – убедитесь сами!

20 декабря 2016