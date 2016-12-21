Серпуховский край - не преступный край
По данным полицейского главка, на юге Подмосковья всё довольно спокойно
Главное управление МВД по Московской области обнародовало статистические данные о состоянии преступности в столичном регионе в январе-ноябре 2016 года. Судя по цифрам информационного центра, на территории, обслуживаемом межмуниципальным управлением «Серпуховское» (Серпухов, Серпуховский район, Пущино) находится на 16-м месте из 47 (99,91 преступлений на 10 тысяч жителей). Протвино в этом списке на 7-м месте (86,16 преступлений).
Самыми безопасными муниципалитетами, судя по статистике, являются Власиха (68,47), Дубна (71,56) и Ступинский район (77,31), а больше всего преступлений было совершено за 11 месяцев в Волоколамском районе (170,4), Егорьевске (174,8) и Домодедове (203,11).
21 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).