Серпуховский край - не преступный край

По данным полицейского главка, на юге Подмосковья всё довольно спокойно

Главное управление МВД по Московской области обнародовало статистические данные о состоянии преступности в столичном регионе в январе-ноябре 2016 года. Судя по цифрам информационного центра, на территории, обслуживаемом межмуниципальным управлением «Серпуховское» (Серпухов, Серпуховский район, Пущино) находится на 16-м месте из 47 (99,91 преступлений на 10 тысяч жителей). Протвино в этом списке на 7-м месте (86,16 преступлений).

Самыми безопасными муниципалитетами, судя по статистике, являются Власиха (68,47), Дубна (71,56) и Ступинский район (77,31), а больше всего преступлений было совершено за 11 месяцев в Волоколамском районе (170,4), Егорьевске (174,8) и Домодедове (203,11).

21 декабря 2016