В медсанчасти №8 новый начальник

Назначение вызывает больше вопросов, чем ответов

Сегодня коллективу медсанчасти №8 (Серпухов) был представлен новый начальник. Им назначен Евгений Хлутков. По информации «Оки-инфо», до недавнего времени Евгений Сергеевич работал руководителем санатория «Архипо-Осиповка» (Геленджик он покинул в конце прошлой недели). Сам санаторий, как и медсанчасть №8 входят в состав Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).

Евгений Хлутков - стоматолог (диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук «Клиническая эффективность отечественных наноструктурированных остеопластических материалов в хирургической стоматологии и имплантологии».

В ФМБА и в самой медсанчасти №8 журналистам «Оки-инфо» так и не удалось получить чётких ответов, относительно назначения, ведь Светлана Жигулина, которую до сегодняшнего дня все считали руководителем МСЧ в настоящее время находится на больничном. По этой причине новое назначение вызывает ряд вопросов, относительно нынешнего статуса Светланы Константиновны и легитимности кадрового решения, сделанного руководством ФМБА.

Заместителем нового начальника назначена доктор Ольга Рожкова.

Фото из социальных сетей

20 декабря 2016