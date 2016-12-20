Ярмарка чудес

Новый год - праздник волшебный и удивительный. Даже у многих взрослых он остается самым любимый и ассоциируется со сказками и волшебством. А еще в новый год принято дарить друзьям и близким подарки. И всегда хочется выбрать что-то не банальное, подходящее именно этому человеку. Сказка, подарки и праздничная атмосфера - это то, что ждет вас на большой новогодней ярмарке «13 месяцев» в Серпухове.

Ярмарка пройдет 24 и 25 декабря в ТЦ «Слава» (комплекс «Славстрой», бывшая «Метрика», рядом с батутным центром, Борисовское шоссе, 17-а).

Участие в ней примут больше 50 мастеров из Серпухова, района, Пущино, Протвино, Чехова, Подольска, Москвы, Калужской и Тульской областей. Выбор подарков будет огромным! Это и новогодние шары с ручной росписью, и разнообразные игрушки в разных техниках, и авторские украшения, и дизайнерские шапки шарфы, и различные интерьерные аксессуары, и косметика ручной работы, и многое другое. Также на ярмарке будет работать вернисаж работ местных художников. Полюбоваться картинами наверняка будет интересно многим. Для гостей ярмарки будет работать бесплатная новогодняя фотозона, где вы сможете сфотографироваться в сказочной обстановке. Для малышей мы пригласим Деда Мороза и Снегурочку - им будет чем заняться, пока родители гуляют по ярмарке. Кстати, также для детей и взрослых пройдут интересные мастер-классы по различным ремеслам - это возможность изготовить себе или близким подарок самостоятельно, а также научиться чему-то новому. Гончарное ремесло, мыловарение, роспись пряников, валяние - это далеко не все, что вы сможете освоить на празднике. Также на ярмарке будет работать бесплатная детская игровая зона, а все гости смогут поиграть в разнообразные настолки. Елка желаний, чайная комната, шаржи, мехенди и аквагрим, розыгрыш призов - все это ждет гостей праздника. Вход свободный! Каждый день ярмарка будет идти с 12 до 18 часов.

Подробности можно узнать в группе ВКонтакте. Там ежедневно будет выкладываться информация об участниках ярмарки и их творчестве, так что вы заранее сможете выбрать то, что вам покажется наиболее интересным.

24 и 25 декабря в ТЦ «Слава» (Серпухов, Борисовское шоссе, 17а, комплекс «Славастрой», рядом с батутным центром) пройдет большая ярмарка подарков ручной работы «13 месяцев». Вход свободный! В программе праздника:

Больше 50 мастеров handmade из разных городов, которые представят украшения и косметику ручной работы, дизайнерские шапки, шарфы и сумки, разнообразные аксессуары, интерьерные украшения, игрушки и многие другие варианты эксклюзивных подарков;

Вернисаж работ местных художников;

Мехенди, аквагрим, беск-тату и шаржи;

Мастер-классы (роспись пряников, мыловарение, валяние, гончарное ремесло и многое другое);

Бесплатная новогодняя фотозона;

Игротека;

Детская игровая зона;

Коллективный скетчбук;

Чайная комната;

Дед мороз и Снегурочка;

Розыгрыш подарков

...и многое другое! Все подробности в группе ВКонтакте.

21 декабря 2016