На площади Революции делают светофор с кнопкой

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Серпуховское» информирует участников дорожного движения о скором изменении порядка дорожного движения на площади Революции, в связи с установкой светофора с кнопкой вызова для пешеходов. В настоящее время «ГУП Мосавтодор» ведёт работы по обустройству светофорного объекта, который в ближайшее время будет введён в эксплуатацию.

21 декабря 2016