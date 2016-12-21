Награда за глухонемоту?

Какой вклад в развитие местного самоуправления внесла Ольга Ковшарь?

Существует в Подмосковье такая структура - региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» (ВСМС). На фоне проводимой в столичном регионе «реформы», подразумевающей полное уничтожение городских и сельских поселений, представители именно этой организации должны были бы встать на защиту интересов местного самоуправления. Но этого не произошло, мало того члены отделения оправдывают истребление того, что сами представляют.

На минувшей неделе состоялось расширенное заседание Совета Московского областного отделения ВСМС (с участием кучи «шишек» из ряда муниципалитетов, депутатов Мособлдумы, ТПП, Общественной палаты и пр.)

Вся суть этой конторы отразилась в научно-фантастическом релизе, обнародованном на сайте организации, возглавляют которую мытищинский градоначальник Виктор Азаров и депутат из Серпухова Ольга Ковшарь (в статусе заместителя).

«Практика показывает, что в Подмосковье сегодня есть множество примеров, когда население напрямую участвует в принятии решений органами власти с помощью различных способов обратной связи, общественные приёмные или публичные встречи. Членам организации жители предоставили право занимать выборные должности: они становятся главами муниципальных образований, депутатами местных представительных собраний, избираются в областной парламент», - сообщается на сайте организации.

Дальше-больше: награждали друг друга, обнимали, долбились в дёсны и ни слова о своём отношении к тому, что жителей Подмосковья губернатор и депутаты, словно рабов, лишили права избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Ни слова о ситуации, возникшей в десятках городов, районов, посёлков и сёл, где жители открыто отстаивают своё право жить не в городских округах, а в районах. Ни слова о том, как томилинские депутаты предали своих избирателей и, опозорившись на всю Россию, сдали посёлок, несмотря на то, что жители высказались против вхождения в состав Люберецкого района. Члены организации сделали вид, что проблемы, о которой уже говорят на уровне Госдумы и Президента России, в Подмосковье просто нет.

Итог работы заседания Совета - нагромождение пустоты: выработка решения, в которое вошли пункты о заключении партнёрских договоров с общественными организациями, участие в составлении общероссийского реестра НКО, активном освещении в СМИ работы местных организаций.

Ольга Ковшарь, выступившая на расширенном заседании, отметила: «...Главная задача Московского областного регионального отделения «Всероссийского Совета местного самоуправления» - работа с общественностью, организация благоприятного климата для взаимодействия муниципальной власти и общества по больным вопросам, которые волнуют население...».

Но сходятся ли эти золотые слова с делом?

Можно понять страх председателя регионального отделения Азарова, так и не появившегося на региональном Гражданском форуме местного самоуправления 10 декабря в Серпуховском районе. Но почему эту встречу проигнорировала заместитель Азарова - Ольга Ковшарь? Она не запуганный муниципальный чиновник, живёт в двух шагах от места проведения Форума, социально активна. Почему она не не захотела услышать точки зрения, отличающиеся от мнения красногорских чиновников? Ведь именно о реальном положении дел в области она могла потом рассказать коллегам из регионального отделения «Всероссийского Совета местного самоуправления», но, в итоге, предпочла наговорить массу красивых банальностей и получить грамоту «За активную работу и личный вклад в развитие местного самоуправления Московской области».

21 декабря 2016