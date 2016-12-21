Разыгрываем билеты на концерт Линды

«Ока-инфо» снова проводит розыгрыш среди своих читателей

Хотите в эту субботу, 24 декабря, бесплатно посетить концерт певицы Линды в Корстоне (Серпухов)? Для того, чтобы получить заветные билет(ы), вам нужно точно угадать, сколько их разыгрывается в этот раз, и назвать порядковые номера - от 250 до 290. Ваши варианты ответов размещайте в нашей группе Вконтакте. Не забудьте лайкнуть и репостнуть новость, а также добавиться в группу - это обязательные условия конкурса. Победители из числа правильно ответивших будут определены в пятницу днём. У каждого есть шанс отлично провести выходные!

21 декабря 2016