Электрички и экспрессы изменят расписание в праздники

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, в новогоднюю ночь и праздничные дни расписание электропоездов и экспрессов изменится.

Электрички начнут курсировать 30 декабря по расписанию пятницы; 31 декабря и 7 января по расписанию субботы; 8 января по расписанию воскресенья; 9 января поезда станут курсировать расписанием понедельника.

С 1 по 6 января электрички будут работать согласно субботнему расписанию. Дополнительные сведения о движении поездов в эти дни размещестят на вокзалах и остановочных пунктах. В саму новогоднюю ночь последний поезд на Серпухов из Столицы отправится в 1.48, что позволит вернуться домой после салюта.

Экспрессы Москва-Тула также меняют дни отправления для обеспечения вывоза пассажиров из белокаменной. Часть из них назначена на предновогодние дни с 30 по 31 декабря, но выведена из графика с 1 по 8 января. В обратном направлении экспрессы назначены в столицу на 7 и 8 января, а в другие дни они выведены из расписания.

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21 декабря 2016