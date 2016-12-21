Электрички и экспрессы изменят расписание в праздники
Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, в новогоднюю ночь и праздничные дни расписание электропоездов и экспрессов изменится.
Электрички начнут курсировать 30 декабря по расписанию пятницы; 31 декабря и 7 января по расписанию субботы; 8 января по расписанию воскресенья; 9 января поезда станут курсировать расписанием понедельника.
С 1 по 6 января электрички будут работать согласно субботнему расписанию. Дополнительные сведения о движении поездов в эти дни размещестят на вокзалах и остановочных пунктах. В саму новогоднюю ночь последний поезд на Серпухов из Столицы отправится в 1.48, что позволит вернуться домой после салюта.
Экспрессы Москва-Тула также меняют дни отправления для обеспечения вывоза пассажиров из белокаменной. Часть из них назначена на предновогодние дни с 30 по 31 декабря, но выведена из графика с 1 по 8 января. В обратном направлении экспрессы назначены в столицу на 7 и 8 января, а в другие дни они выведены из расписания.
Уточните перед выездом время и дату отправления поезда с помощью сервисов tutu.ru и rasp.yandex.ru
21 декабря 2016
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