Выход есть!

Игра в квест поможет весело и с пользой провести время

Квесты впервые появились на Западе, однако наибольшей популярности они достигли в Китае и Японии. В нашей стране этот вид развлечений еще является новинкой, однако с каждым годом он набирает все большей популярности. К тому же, принять участие в этой игре может каждый, для этого не нужны специальные знания, достаточно логики и умения работать в команде.

Особенности квестов

Прежде всего, стоит отметить, что это командное развлечение. Принимать участие в квестах стоит только, если набралось не менее 2-4 человек. В противном случае справиться со всеми заданиями вовремя (как правило, за 60-90 минут) не удастся. К тому же, играть в команде намного веселее и приятнее, можно ближе познакомиться с друзьями, узнать о них много нового. Перед началом квеста организаторы подготавливают участников, рассказывая правила. Иногда для того, чтобы погрузить игроков в соответствующую атмосферу, разрабатывается специальная легенда. В процессе игры предстоит решать логические задачи, вспоминать определенную информацию, связанную с тематикой квеста, учиться приходить к обоюдному решению и т.д.

Работа в команде позволяет участникам сдружиться, научиться понимать друг друга и доверять. Неудивительно, что нередко квесты, организуемые компанией «Exit Games», используют в качестве корпоративного тимбилдинга.

Разновидности квестов

Сегодня существуют несколько видов этого нового веяния в индустрии развлечений:

Эскейп рум - представляет собой классику жанра. Игроков закрывают в комнате, которая содержит множество подсказок. С их помощью участникам нужно найти ключ и за отведенное время выйти из комнаты;

Квест в реальности - основным их отличием является наличие строгой сюжетной линии. Здесь не обязательно комната должна быть заперта, главное - разгадать загадку, используя все подсказки;

Перфоманс - вместе с игроками в квесте участвуют и актеры, разыгрывающие сценки. Иногда они также могут становиться участниками игры;

Экшн - этот вид данного развлечения предполагает не только умственные, но и физические усилия. Помимо умения разгадывать загадки участникам предстоит продемонстрировать свою ловкость и умение преодолевать преграды.

При этом тематика квестов может быть самой различной - от сюжетов фильмов или книг до оригинальных авторских разработок. Таким образом, каждый участник сможет подобрать вариант, который лучше всего согласуется с его предпочтениями и увлечениями.

21 декабря 2016