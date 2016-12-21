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Социальные комментарии Cackle
Бабушку и внука сбили прямо на «зебре»
Сегодняшнее утро в Серпухове началось с тревожных новостей. На улице Пушкина водитель «Пежо» сбил на пешеходном переходе пенсионерку с внуком. Потерпевшие направлялись в школу, но дойти до учебного заведения им не удалось. По неизвестным причинам водитель не увидел переходящих дорогу людей. По словам очевидцев, у ребёнка тупая травма лица и большая потеря крови из-за разбитого носа. Пострадавшие смогли самостоятельно сесть в машину скорой помощи. Их госпитализировали в больницу имени Семашко.
21 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
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