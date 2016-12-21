Савинцев ответит в прямом эфире

На телеканале ТВС «Пущино» сегодня, в 19.00, состоится прямое включение с главой наукограда Иваном Савинцевым. Чиновник готов ответить на любые вопросы жителей, а также рассказать об итогах уходящего года и планах администрации на год будущий. Задать вопросы можно по телефону прямого эфира или отправить их на почту канала.

Телефон прямого эфира 33-05-41

e-mail: tvs-pushchino@mail.ru (с пометкой в теме «Угол отражения)

21 декабря 2016