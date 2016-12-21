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«Абсурд» в Кремле
Самая главная ёлка страны, которая ежегодно проводится в Государственном Кремлёвском дворце, на этот раз не обойдётся без участников из Серпухова.
Детско-юношеский театр «Абсурд», который базируется во Дворце творчества детей и молодёжи, 24 декабря выступит перед молодой военной элитой страны в офицерском клубе президентского полка. На суд кадетов и детей из офицерских семей будет представлено новогоднее представление «Щелкунчик и мышиный король». Также серпуховские лицедеи в качестве аниматоров примут непосредственное участие в проведении самой Кремлевской ёлки.
21 декабря 2016
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