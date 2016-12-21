«Абсурд» в Кремле

Самая главная ёлка страны, которая ежегодно проводится в Государственном Кремлёвском дворце, на этот раз не обойдётся без участников из Серпухова.

Детско-юношеский театр «Абсурд», который базируется во Дворце творчества детей и молодёжи, 24 декабря выступит перед молодой военной элитой страны в офицерском клубе президентского полка. На суд кадетов и детей из офицерских семей будет представлено новогоднее представление «Щелкунчик и мышиный король». Также серпуховские лицедеи в качестве аниматоров примут непосредственное участие в проведении самой Кремлевской ёлки.

21 декабря 2016