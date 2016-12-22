Вечер, рублю посвящённый

Центральная библиотека имени Екатерины Дашковой приглашает 22 декабря поговорить о деньгах. Точнее, о рубле. Исторический вечер, посвящённый его 700-летию, так и будет называться «Семь веков русского рубля».

Собравшихся ждут: экскурс в историю происхождения и развития национальной валюты России, финансово-литературная игра, знакомство с коллекцией «Клуба российской истории и символики».

Начало вечера в 18.00, вход свободный.
Адрес библиотеки: Протвино, ул. Ленина, 5.
Телефон для справок: 74-77-40

 

22 декабря 2016



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