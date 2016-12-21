Следственный комитет предъявил обвинение Анастасии Булгаковой

Бывшей сотруднице полиции грозит от 4 до 9 лет тюрьмы


Как сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области, оперативниками собраны «достаточные доказательства для предъявления обвинения» бывшей сотруднице серпуховской полиции Анастасии Булгаковой. 

Напомним, 11 декабря, будучи пьяной, женщина ехала на личном автомобиле по 2-й Московской улице, где ею насмерть были сбиты два пешехода Виталий и Елена Шаровы. Булгаковой инкриминируется часть 6 ст. 264 УК России - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

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21 декабря 2016



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