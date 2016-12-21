Готовьте деньги

В Серпухове начнут капитально ремонтировать подъезды

Согласно программе правительства Московской области, начиная с 2017 по 2018 год включительно, в Серпухове должны произвести ремонт в 732 подъездах многоквартирных домов. За первую половину периода реконструкции подвергнется 361 парадная.

Предельная стоимость ремонта одного подъезда в зависимости от этажности дома будет варьировать от 50 тысяч рублей (в двухэтажках) до 600 тысяч (16 этажный дом).

Работы будут заключаться в ремонте входной группы с заменой двери, смене напольного покрытия, покраске стен, потолков, окон, замене осветительных приборов и клапанов мусоропровода.

На реализацию программы Московская область выделит 5,9 миллиардов рублей, что составит 25% от общих капиталовложений. Основная финансовая нагрузка, более 55%, придётся на управляющие компании.

Жителям домов также придётся раскошелится, по расчётам на их долю придётся 5% от общих финансовых затрат.

Как сообщил заведующий отделом муниципального жилищного контроля Сергей Романцов: в среднем на капитальный ремонт подъездов, жителям Серпухова придётся выплатить по 10 рублей за один квадратный метр жилья.

Окончательный список домов, в подъездах которых будет произведен капитальный ремонт, будет утверждён в начале февраля 2017 года. Этому будут предшествовать собрания собственников, направленные на принятие решения о софинансировании работ по ремонту.

21 декабря 2016