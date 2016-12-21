За звонок в колл-центр серпуховской ЦРБ придётся платить?

Руководство Серпуховской ЦРБ, для удобства, доступности и оперативного оказания медпомощи населению, создало колл-центр. «В целях совершенствования взаимодействия с гражданами центр обработки звонков даёт возможность пользователям в кратчайшие сроки получить нужную информацию», - говорится в релизе.

Теперь, чтобы позвонить практически в любое поликлиническое отделение Серпухова и Серпуховского района, достаточно набрать всего один многоканальный номер.

«Теперь пациенты поликлинических отделений ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ» получили возможность узнавать о новостях медучреждений посредством получения СМС-сообщений и информационных обзвонов. Из которых можно узнать о приеме узких специалистов из московских профильных учреждений, графике работы в выходные и праздничные дни, о единых днях диспансеризации и получить иную полезную информацию», - говорят медики.

Однако, почему в качестве единого телефона был выбран не шестизначный серпуховский номер с кодом 8-4967, а московский 8-499-638-36-65, за звонки на который со стационарных телефонов пациентам придётся платить, в ЦРБ не сообщают.

21 декабря 2016