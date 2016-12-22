Очередное ДТП попало под прицел камер проекта «Безопасный Серпухов». В среду, 21 декабря, в 8.53 на пересечении улиц Чернышевского и Пролетарской внедорожник и седан подъехали к перекрёстку бок о бок. Никто из водителей не хотел уступать, в результате легковушка ринулась вперёд и оторвала оппоненту бампер. Пострадавших нет, авария создала на участке незначительные затруднения для других участников дорожного движения. Сотрудники ДПС прибыли на место происшествие спустя 2,5 часа.

22 декабря 2016