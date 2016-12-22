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Бок о бок
Очередное ДТП попало под прицел камер проекта «Безопасный Серпухов». В среду, 21 декабря, в 8.53 на пересечении улиц Чернышевского и Пролетарской внедорожник и седан подъехали к перекрёстку бок о бок. Никто из водителей не хотел уступать, в результате легковушка ринулась вперёд и оторвала оппоненту бампер. Пострадавших нет, авария создала на участке незначительные затруднения для других участников дорожного движения. Сотрудники ДПС прибыли на место происшествие спустя 2,5 часа.
22 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
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