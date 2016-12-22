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Социальные комментарии Cackle
Юг Подмосковья в ТОПе популярных у туристов
Составлен рейтинг самых популярных туристических городов Подмосковья в 2016 году.
Любителей путешествий, по данным сервиса RoomGuru.ru, привлекают Дмитров, Ногинск, Подольск, Руза, Красногорск, Звенигород и Волоколамск. Но, судя по данным броней с 1 января по 31 декабря уходящего года, самый большой интерес проявлен к Сергиеву Посаду. На втором месте по популярности находится Коломна. На третьем - Серпуховский район и Серпухов.
22 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
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