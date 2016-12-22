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Цуркан примет граждан
Завтра, 23 декабря, Серпухов посетит начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Вячеслав Цуркан.
С 16.00 до 18.00 он проведет приём граждан по адресу Калужская, 37, в кабинете 305 (здание полиции).
Предварительная запись на приём осуществляется по телефону 35-17-61.
22 декабря 2016
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