Больше не ВРИО

Согласно решению Совета депутатов Оболенска от 20 декабря, Сергей Поярков официально назначен главой администрации городского поселения. До этого он временно исполнял обязанности сити-менеджера.

Напомним, что 15 марта 2016 года ВрИО руководителя администрации поселения Валерий Акимов, в связи с болезнью, попросил сложить с него полномочия. На его место был назначен Сергей Геннадьевич, который трудился в администрации Оболенска начальником организационно-правового отдела.

Ранее Сергей Поярков занимался бизнесом, а потом работал в Протвине - начальником управления территориальной безопасности и мобилизационной работы, а также первым заместителем руководителя администрации. До этого служил в ФСБ, имеет награды.

22 декабря 2016