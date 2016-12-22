Больше не ВРИО
Согласно решению Совета депутатов Оболенска от 20 декабря, Сергей Поярков официально назначен главой администрации городского поселения. До этого он временно исполнял обязанности сити-менеджера.
Напомним, что 15 марта 2016 года ВрИО руководителя администрации поселения Валерий Акимов, в связи с болезнью, попросил сложить с него полномочия. На его место был назначен Сергей Геннадьевич, который трудился в администрации Оболенска начальником организационно-правового отдела.
Ранее Сергей Поярков занимался бизнесом, а потом работал в Протвине - начальником управления территориальной безопасности и мобилизационной работы, а также первым заместителем руководителя администрации. До этого служил в ФСБ, имеет награды.
22 декабря 2016
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