В начало
Социальные комментарии Cackle
Новогодний стритчеллендж
Серпуховские автомобилисты приглашают окунуться в атмосферу сказки и приключений Новогодней ночи
В предстоящую субботу, 24 декабря, состоится увлекательнейший смешанный челлендж «По волчьим следам». Основой сюжета для игры послужил мультфильм «Дед Мороз и Серый Волк». Организаторы обещают отличное новогоднее настроение, интересные квесты и вечер в чудесной компании.
Сбор и регистрация в традиционном месте - Серпухов, ул. Калужская, рядом с учебной площадкой в 22.00.
22 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).