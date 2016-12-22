Александр Шестун: «На многом приходится экономить»

В редакции «Оки-инфо» состоялась пресс-конференция главы Серпуховского района, который подвёл итоги уходящего года и ответил на несколько десятков вопросов наших журналистов

- В продолжение темы предстоящих праздников - собираетесь ли снова окунаться на Крещение?

- Посмотрю на состояние здоровья. В прошлом году купался, может, окунусь и в этом. Но в Дракино буду в любом случае. Там собирается огромное количество людей, считаю это отличной традицией.

- В церковь на Рождество и Крещение всегда ездите в Райсемёновское. Как будет на этот раз?

- Да, бываю там на все крупные праздники, крестил там детей. Ещё посещаю храмы Николы Белого и Всех Святых, потому что там служит отец Владимир, к которому я отношусь с уважением. А вообще я почти каждый день произношу молитвы, например, «Отче наш» или не канонические, от себя, так сказать.

- Вы сильно религиозный человек?

- Верующий, но не слишком часто посещающий церковь. Верю, что существует бог, как высший разум, мне нравится сама идея христианства, образ Иисуса Христа. Вера полезна для нашей нации, для воспитания детей. Я всё-таки казак, а казаки всегда были православными - казак без веры не казак. Правда, крестился поздно, когда учился институте. Родители не крестили потому что были коммунистами. Но мне сложно, например, сложно отстоять четырёхчасовую службу, хоть я физически крепкий человек так как ежедневно по три часа занимаюсь спортом.

- Пост когда-нибудь соблюдали?

- Поскольку есть противопоказания по здоровью - нельзя принимать углеводы, - сейчас соблюдать пост не могу. Но ранее делал это неоднократно, считаю это полезным для здоровья, для воспитания и ощущения вкуса. Когда соблюдаешь строгий пост, рыбу можно есть один день - и ты сразу чувствуешь её запах, появляются яркие вкусовые ощущения, которые пропадают в другое время.

- Ещё одна традиция - новогодние ёлки и молодёжный бал. Какие новшества планируются в этом году?

- Новации будут, но все секреты пока раскрывать не стану. Скажу лишь, что на молодёжном балу планируются истории из фильмов. Кстати, если раньше мне в соцсетях приходило 15-20 просьб о билетах на эти мероприятия, то с каждым годом их количество увеличивается, сейчас их уже около ста. Народ спрашивает, где можно купить билеты на бал? Отвечаю, что нигде не продаются, что они бесплатно распространяются только среди молодёжи района. Эти мероприятия стали брендом, их популярность растёт. Едва мы выкладываем билеты на Ёлки главы района, их тут же скупают. Многие заказывают заранее.

- Какую песню исполните на молодёжном балу?

- Рэп. Или почти рэп. Может, сделаем клип. Сейчас трачу довольно много времени на репетиции, основательно подхожу.

- За эти годы вы спели много песен на балах. Нет ли желания выпустить диск?

- Нет, конечно. Я же не вокалист. У меня хоть и неплохой слух, но я не так талантлив как мой гениальный брат - он сходу может любую музыку сыграть. Брат, кстати, постоянно критикует ёлки и балы, говорит, что у него в гортеатре всё хорошо, а у нас это не так, то неправильно. Мол, непрофессионально. На это отвечаю: у вас меньшее количество представлений, билеты дешевле, но у нас, в отличие от вас, всегда аншлаг. Но его не переубедить.

- Вы с братом все Новые годы отмечали в детстве вместе. Что больше всего запомнилось?

- Мы жили очень бедно, мать с отцом были инженерами. Как правило, нам дарили по железному рублю или шоколадке. Он свои сладости съедал сразу, а я их складывал. Потом Игорь мне жизни не давал, выпрашивал шоколад. Он человек импульсивный, плюс любитель сладкого во всех смыслах этого слова. Приходилось отдавать, потому что спать не давал, будил посреди ночи, просил.

***

- В стране продолжается кризис - цены растут, а зарплаты нет. Приходится ли на чём-то экономить вам?

- Конечно, пытаемся экономить на всём. В том числе, на одежде - в разумных пределах. Если раньше мог позволить себе дорогие костюмы, то сейчас выбираю более скромные. Плюс стараюсь донашивать старые, я ведь в пропорциях не меняюсь, да и вещи остались качественные. Порой думаю: если перестану быть главой района, куда девать все эти дорогие костюмы - их штук 20. Кроме того, теперь стараемся меньше раздаривать детскую одежду, младшие донашивают за старшими. Частично экономим на продуктах. Если раньше покупали много овощей-фруктов на дорогих московских рынках, в «Азбуке вкуса», то сейчас делаем это изредка. Экономим на бензине, на налогах на машины, на тепле. Когда дома становится жарко, не окна открываем, а идём убавляем жар батарей. Если собрать вместе все траты, получается действительно много, даже для меня. Хотя многие не верят, говорят, что я придуриваюсь.

- А где сейчас покупаете продукты, если от московских рынков отказались?

- В «Метро» или у частных поставщиков. Услышали где-то, что оптовики везут рыбу, минуя магазины - берём, солим сами. В ней нет консервантов и получается в два раза дешевле. Плюс берём всё сразу по несколько ящиков - соки, крупы, стиральные порошки. Отдельная тема - молоко. Жена долгое время не хотела брать домашнее, и мне стоило больших трудов переубедить её отказаться от порошкового. Хотя дети всё равно любят магазинное, постоянно пытаются взять его в холодильнике и пройти мимо натурального. И вообще натуральные продукты им трудно даются - всё время хотят соскочить на разные чипсы и прочую гадость, которую в принципе есть нельзя.

- Бывает, что сами в охотку кушаете что-то вредное?

- Конечно, у кого же не бывает. Только вот вчера выпивали в Москве, разогнался аппетит и съел очень много воронежского сала и лосиных сосисок - до сих пор тяжело. Я ведь обычно не пью много, ем только что-то диетическое, дома всё жирное исключаю, а в ресторанах почти не бываю - только в «Клюкве в сахаре» иногда, и там раз в полгода могу позволить себе стейк. Шашлыки - это не про меня. Предпочитаю рыбу.

- Окскую рыбу едите?

- А почему нет? Вкусная рыба, лучше той, что выращена искусственно - такую стараюсь вообще не покупать, она самая вредная. И вам не советую. Мы разводим своих птиц. Помимо кур есть ещё перепёлки. Они несут в день 30-40 яиц, нам на всю семью вполне достаточно. Каждое утро ем яичницу из перепелиных яиц. Есть ещё кролики, были цесарки, но их забили - крикливые очень.

- Какие несъедобные животные у вас живут?

- На улице - собака Триша, в доме кошка - она у нас не так давно, подобрали где-то на помойке, пищала там, спасли. Её имя ещё не запомнил, если честно.

Продолжение следует...

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22 декабря 2016