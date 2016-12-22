Мэрия Серпухова сносит вышку

Компанию «Вымпелком» через суд вынудили демонтировать базовую станцию

Кажется, совсем недавно Михаил Слободин - руководитель знаменитого сотового оператора «Вымпелком», брендом которого является марка «Билайн», был объявлен в федеральный розыск. Ещё недавно никто из муниципальных чиновников не придирался к этой популярной компании, но времена изменились. Оказалось, что качество мобильной связи в Серпухове может зависеть и от местных чиновников. У них в запасе, как выяснилось, только одно предложение предпринимателям - снос.

11 апреля представители мэрии составили акт осмотра земельного участка по адресу: Серпухов, ул. Трудовая, 14. Там они нашли объект, принадлежащий «Вымпелкому», - базовую станцию БС-7959 сети сотовой связи. И поскольку чиновники вспомнили, что использование земли является платным, а отношения с «Билайном», мол, никак не оформлены, они послали компании письмо с требованием о сносе станции и освобождении земельного участка.

Не дождавшись ответа, мэрия обратилась в суд. А там выяснилось, что «Вымпелком» имеет договор от 1 марта 2012 года об аренде земли с некоей гражданкой, в собственности которой и находится участок. В нём говорится, что он принадлежит даме на праве собственности. Это подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 3 декабря 2003 года. Есть и регистрационная запись. И что же?

Чиновники заявили - не без оснований, что кадастровый номер этого земельного участка является условным номером нежилого здания. Уже выдано другое свидетельство - 5 сентября 2013 года. В нём содержатся сведения о нежилом здании, а земельный участок не сформирован, между гражданкой и мэрией отношения не оформлены. Значит, женщина эта «не обладает правомочиями по распоряжению спорным земельным участком». И оказывается, «Билайн» самовольно разместил здесь свою базовую станцию.

Можно допустить, что формально чиновники правы. Однако, налицо явное крючкотворство и мелкое желание записать себе в актив победу над таким монстром, как «Вымпелком». Если бы чиновники думали об интересах жителей, а ведь многие из них являются пользователями знаменитой на весь мир сети, они просто предложили бы оформить отношения с «Билайн».

Но такое безапелляционное требование - сразу демонтировать целую станцию наводит на размышления… о цене на землю. Завтра последний день срока, отпущенного «Билайн» на вывоз оборудования.

22 декабря 2016