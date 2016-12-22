Два трактора и земли ПНИ

В зале заседаний администрации Серпуховского района, собрались 13 народных избранников 


На повестке дня Совета депутатов обсуждался ряд вопросов связанных с исполнением и планированием бюджета, а также с распоряжением муниципальной собственностью.

Согласно сообщению представителя Комитета по финансам и налоговой политике Натальи Лонкиной, в текущем финансовом году в бюджете района наблюдались незначительные доработки, в частности благодаря внесённым изменениям в действующее  программы, удалось перераспределить средства между основными потребителями бюджетных средств. Часть сэкономленных денег была направлена на уплату налогов и управлениям  физкультуры (5,2 млн. рублей) и культуры (2,4 млн. рублей).

В целом, из  808 миллионов рублей бюджета на сегодняшний день исполнено 90%. Но до конца 2016 года планируется освоить все 95%.

 

 

В планирование «районного кошелька» на следующий год, был внесён ряд поправок. Общий размер расходов подрос на 15 миллионов рублей, теперь помимо 30 миллионов, которые потратят на построение новой школы в Большевике, увеличен объём выделяемых средств на содержание учреждений образования, ремонт дорог и содержание кладбищ. Дефицит бюджета на 2017 составит 9%.

В числе прочих был рассмотрен вопрос о введении системы налогообложения  в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории Серпуховского района. Коэффициент налогообложения остался прежним, прошла лишь детализация видов предпринимательской деятельности. 

 

 

 

В ходе заседания депутаты единогласно проголосовали за принятие на баланс муниципалитета оборудования уличных площадок для воркаута. Перекочевали в собственность района и два трактора, безвозмездно переданные Липицким поселением.

Пятым в повестки дня заседания стоял вопрос об утверждении перечня имущества, находящегося в собственности города Москвы, предлагаемого к безвозмездной передачи району. 

 

Как доложила начальник  отдела имущественных отношений Татьяна Трусова, ПНИ№2 (Данки) выступило с предложением к  администрации Серпуховского района принять в муниципальную собственность ряд объектов электроснабжения. Однако, объекты стоят на земельном участке, которым на праве бессрочного пользования владеет интернат. Согласно письму, направленному в адрес районной администрации, ПНИ готов передать эту землю, но в течение 2017 года.  Все депутаты проголосовали за принятие объектов по предложенному алгоритму.

 

22 декабря 2016



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