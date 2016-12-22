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Социальные комментарии Cackle
Улица Тульская стала односторонней
Автомобилистов и пешеходов ждёт новшество и на площади Революции
На улице Тульской, после ремонта открылся участок дороги (в районе исторической части города оврага Мешалка). Впервые за всю историю города тут появилось асфальтовое покрытие, однако оно довольно узко, поэтому власти города приняли решение организовать здесь одностороннее движение. Оно теперь открыто от улицы Оборонной в сторону Шуруповского моста.
Автомобилистам также теперь стоит быть внимательными на площади Революции. Вот-вот здесь начнёт работать светофор, регулировать который могут пешеходы (аналогичный тем, что стоят у ряда городских школ).
22 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
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