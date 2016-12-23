Фонд сорвал капремонты домов в Серпуховском районе

«Служба заказчика» обратилась с заявлением в Следственный комитет, требуя наказать виновных

Программа по капремнту жилых многоквартирных домов (МКД) в Серпуховском районе сорвана. Из 12 домов, попавших в программу на 2016 год, ни в одном из них надлежащим образом не выполнены работы по капитальному ремонту. При том, что весь год жители исправно оплачивали отчисления «Службе заказчика», а этот МУП без задержек направлял собранные средства в Фонд капитального ремонта, на основании агентский договора № 2198 от 28 апреля 2014 года. Но, как видно, образцовая финансовая дисциплина не является залогом того, что планам по ремонту домов суждено исполниться.

Общая сметная стоимость запланированных Фондом работ по капремонту жилья в Серпуховском районе составляет 27 264 108,87 рублей. Но что самое интересное, по строке «капремонт» в своих «жировках» жители заплатили за год 31 853 127, 73 рублей. Куда делась разница в размере 4 589 018,86 рублей? Об этом не могут рассказать местные коммунальщики, потому что и сами задаются тем же вопросом.

Напомним, ремонты в той или иной степени должны были коснуться домов, расположенных в Большевике, Липицах, Васильевском, Турове, Оболенске, Пролетарском и посёлке Кирпичного завода.

Но куда бы не пришли подрядчики, нанятые областным Фондом капитального ремонта, всё было «не слава Богу». Так в процессе капремонта кровли в доме 1-б на ул. Октябрьской в Турове из-за нарушений сроков выполнения работ и технологического процесса производства был причинён имущественный вред собственникам - их квартиры попросту залило с 5 по 1 этажи.

В доме №31 в посёлке Кирпичного завода ремонт межпанельных швов произведён с нарушением обозначенных сроков выполнения работ, технологического процесса производства работ.

А вот к ремонту в Большевике, Липицах, Васильевском и Пролетарском рабочие в 2016 году вообще не преступили. Напомним ещё раз, что деньги за ремонт Фонду были перечислены в полном объёме.

Таким образом, можно сделать вывод: средства (взнос на капитальный ремонт) собраны, перечислены, а работы не выполнены, ни местные власти, ни Управляющая компания, ни собственники жилья не проинформированы Фондом капитального ремонта о причинах несвоевременного выполнения запланированных работ.

Представители МУП «Служба заказчика» обращают внимание на тот факт, что в перечень запланированных, но не выполненных работ входили замена центрального отопления (подвал) с теплоизоляцией и запорной арматуры, ремонт внутренних инженерных систем отопления, ремонт внутренних инженерных систем горячего водоснабжения, капремонт кровли. Всё это должны чинить исключительно в тёплое время года, чтобы в дальнейшем не возникало аварийных ситуаций зимой. Но, судя по всему, в лучшем случае эти работы могут теперь быть сделаны лишь в 2017 году.

Учитывая все эти факты, руководство «Службы заказчика» направило заявление в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области с просьбой: провести проверку деятельности Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на предмет нарушения прав и законных интересов собственников многоквартирных домов Серпуховского муниципального района (являющихся добросовестными плательщиками взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД). При выявлении нарушения норм действующего законодательства дирекция МУП «Служба заказчика» просит привлечь виновных лиц к ответственности.

23 декабря 2016