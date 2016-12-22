В начало
Социальные комментарии Cackle
Полицейская, сбившая двух человек, пыталась повеситься
Известны новые подробности главной трагедии Серпухова
Как стало известно нашему изданию из достоверных источников, в тот злосчастный вечер Анастасия Булгакова спешила со смотровой площадки на Оке. Именно там, за час до трагедии, состоялось романтическое свидание девушки со своим любовником. Страсть парочка подогревала алкоголем.
Находясь в следственном изоляторе, теперь уже бывшая полицейская, предприняла попытку покончить жизнь самоубийством через повешение. Но благодаря быстрой реакции сотрудников изолятора, попытку удалось остановить.
23 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).