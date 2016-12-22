Полицейская, сбившая двух человек, пыталась повеситься

Известны новые подробности главной трагедии Серпухова

Как стало известно нашему изданию из достоверных источников, в тот злосчастный вечер Анастасия Булгакова спешила со смотровой площадки на Оке. Именно там, за час до трагедии, состоялось романтическое свидание девушки со своим любовником. Страсть парочка подогревала алкоголем.

Находясь в следственном изоляторе, теперь уже бывшая полицейская, предприняла попытку покончить жизнь самоубийством через повешение. Но благодаря быстрой реакции сотрудников изолятора, попытку удалось остановить.

23 декабря 2016