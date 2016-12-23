Бегом в киоски
Вышел новый номер «Оки-инфо»
Пресс-конференция главы Серпуховского района. Александр Шестун подвёл итоги уходящего года и рассказал о неизвестных деталях личной жизни. Скандал: заказ на ремонт тротуаров серпуховские чиновники превратили в новый способ пополнения бюджета. Снегоуборочная техника, обещанная губернатором, так и не дошла до Серпуховского района. Мало того, она оказалась слишком дорогой. Капкан для крестьян: Московская область усложнила жизнь фермерам. Откровения учителей липицкой школы. Александр Серов признался, что выпендривался перед серпуховскими зрителями. Почему бородатый старик давно не заглядывает к корреспондентам нашего издания? Где можно научиться рисовать даже на наждачной бумаге и стать всемирно известным? Куда сходить и что посмотреть на предстоящих выходных? Об этом многом другом читайте в свежем выпуске «Оки-инфо».
23 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).