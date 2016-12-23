Бегом в киоски

Вышел новый номер «Оки-инфо»

Пресс-конференция главы Серпуховского района. Александр Шестун подвёл итоги уходящего года и рассказал о неизвестных деталях личной жизни. Скандал: заказ на ремонт тротуаров серпуховские чиновники превратили в новый способ пополнения бюджета. Снегоуборочная техника, обещанная губернатором, так и не дошла до Серпуховского района. Мало того, она оказалась слишком дорогой. Капкан для крестьян: Московская область усложнила жизнь фермерам. Откровения учителей липицкой школы. Александр Серов признался, что выпендривался перед серпуховскими зрителями. Почему бородатый старик давно не заглядывает к корреспондентам нашего издания? Где можно научиться рисовать даже на наждачной бумаге и стать всемирно известным? Куда сходить и что посмотреть на предстоящих выходных? Об этом многом другом читайте в свежем выпуске «Оки-инфо».

23 декабря 2016